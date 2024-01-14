وفاة الممثلة الأمريكية جويس راندولف عن 99 عاماً

المصدر: أ ب

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توفيت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، نجمة المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأمريكي «هونيمونرز»، التي لعبت دور تريكسي زوجة إد نورتن الساخرة، عن عمر ناهز 99 عاماً.

وحدثت الوفاة لأسباب طبيعية مساء أمس، في منزلها في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن، حسبما أوضح ابنها راندولف تشارلز لوكالة الأسوشيتدبرس اليوم.

كانت جويس آخر شخصية رئيسية بقيت على قيد الحياة من نجوم المسلسل الكوميدي الذي شهد العصر الذهبي للتلفزيون الأمريكي في خمسينيات القرن الماضي.

وكان المسلسل من بطولة النجم الكوميدي جاكي غليسون الذي أدى دور سائق الحافلة الصاخب رالف كرامدن.

وكانت معه أودري ميدوز في دور زوجته الحكيمة المتحفظة، وآرت كارني وجويس راندولف في دور جيرانهما، إد وتريكسي نورتون.

وحتى بعد مرور خمسين عاماً أو يزيد على أدائها دور تريكسي، كانت جويس ما زالت تحظى بالكثير من المعجبين، وتتلقى عشرات الرسائل أسبوعياً.