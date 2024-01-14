«الضرائب المصرية» تطالب عادل إمام بـ6 ملايين جنيه

المصدر: البيان

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كشف خالد الأشوح، محامي الفنان المصري الكبير عادل إمام، تفاصيل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية «الزعيم» بتسديد 6 ملايين جنيه (194 ألف دولار أمريكي).

وأوضح الأشوح، أمس، في تصريحات نشرها موقع «المصري اليوم» الإخباري، أن الموضوع خاص بقانون ضريبة القيمة المضافة، وليست الضريبة العامة أو ضريبة الربح.

وأكد أن موكله حريص على سداد ضريبة الأرباح، مشيراً إلى أنه يقدم إقراره الضريبي بشكل منتظم ويسدد ضرائبه باستمرار.

ولفت إلى أن الخلاف على ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأعمال الزعيم الفنية «عفاريت عدلي علام»، و«عوالم خفية» و«فلانتينو»، خلال سنوات (2017 و2018 و2019).

ورغم أن عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية، لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه الأشوح بأن المسلسلات المشار إليها جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن هناك بروتوكولاً موقعاً بين وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، ونقابة المهن التمثيلية، يعفي الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.

وتنظر المحكمة المختصة الطعن المقدم من عادل إمام ضد مصلحة الضرائب في 28 من شهر يناير الحالي.

وفي سياق آخر، طمأن محامي «الزعيم» الجمهور على صحة عادل إمام، قائلاً: «الحمد لله كويس، وكله تمام».