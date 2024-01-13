مذكرات لليزا إلفيس بريسلي أكتوبر المقبل

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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تصدر في أكتوبر المقبل مذكرات للمغنية ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي، بعد نحو سنتين على وفاتها، على ما أعلنت ابنتها ودار «راندوم هاوس» للنشر الخميس.

وكتبت على إنستغرام ابنتها الممثلة الأمريكية رايلي كيو، المعروفة بدوريها في فيلم «ماد ماكس: فيوري رود» ومسلسل «ديزي جونز أند ذي سيكس»، «أتشرف بالمساهمة في إصدار كتاب والدتي» التي توفيت في يناير 2023 عن 54 عاماً.

ويتضمن المنشور رابطاً إلى الموقع «ليزا ماري بوك»، الذي يحدد أن الكتاب سيصدر في 15 أكتوبر 2024.

وكُتب في الموقع «قبل وفاتها في عام 2023، كانت (ليزا ماري بريسلي) تعمل لسنوات على مذكرات صافية ورائعة وفريدة من نوعها، وقد سجلت ساعات لا حصر لها من الأشرطة التي تكشف نقاط ضعف مذهلة، والتي تعهدت ابنتها رايلي كيو أخيراً بكتابتها على الورق».

وكانت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس وبريسيلا بريسلي اللذين انفصلا عام 1973، تعمل في مجال الموسيقى، لكنها لم تحقق نجاحاً يضاهي ما أنجزه والدها «الملك» إلفيس. وقد عانت من إدمان العقاقير والمسكّنات ولم تخفِ نقاط ضعفها. وأثارت وفاتها قبل عام عن 54 عاماً، بسبب مضاعفات مرتبطة بجراحة فقدان الوزن، وفقاً لتشريح الجثة، موجة من رسائل التكريم من أوساط صناعة الترفيه الأمريكية.