«أوسكار» فخرية لرائد الكوميديا الهوليوودية مل بروكس

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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تسلم المخرج الأمريكي مل بروكس البالغ 97 عاماً جائزة أوسكار فخرية أول من أمس عن مجمل أعماله، بعد أكثر من نصف قرن على نيله جائزة الأوسكار الوحيدة عن فيلمه «ذي بروديوسرز» (The Producers).

وأشار سيد السينما الكوميدية في هوليوود مازحاً خلال أمسية احتفالية إلى أنه يشعر بالندم على مصير جائزة الأوسكار التي نالها سابقاً عن أفضل سيناريو أصلي. وقال المخرج الذي تناول أيضاً التعصب العنصري في أفلام أخرى من بينها Blazing Saddles: «اشتقت كثيراً (إلى الجائزة).

لم يكن ينبغي أن أبيعها». وأضاف: «لن أبيع هذه، أقسم بالله». وتسلم مل بروكس تمثال الأوسكار الفخري خلال الاحتفال بتوزيع جوائز «غافرنرز» التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنوياً لأربعة من قدامى الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عادية.

وأعطيت جائزة مماثلة للممثلة أنجيلا باسيت (64 عاماً) التي رشحت للأوسكار مرتين، واشتهرت بتجسيدها شخصيتي المغنية تينا تورنر في فيلم السيرة الذي يحمل الاسم نفسه عام 1993 في فيلم «واتس لاف غات تو دو ويذ إت» والملكة راموندا في الجزء الثاني من فيلم «بلاك بانثر: زاماندا فوريفر» عام 2022.