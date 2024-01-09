بيتر بنس يعزف في دبي 18 أكتوبر

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي عازف البيانو العالمي الموهوب بيتر بنس ضمن جولته «بيانوسفير»، وذلك في «كوكا كولا أرينا» 18 أكتوبر المقبل. يشتهر بنس بمهاراته السريعة في العزف على البيانو وأسلوبه المبتكر، وسيأسر الجماهير بدمجه بين الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة، فضلاً عن قدرته على تحويل البيانو إلى أوركسترا سيمفونية.

ويشتهر هذا العرض الموسيقي، الذي ينظمه في دبي كلّ من Koncertpromo و Art & Culture و«بريكس إنترتينمنت»، بأروع المعزوفات التي اشتهر بها الفنان في العالم.

وأعرب رولاند هورفاث، المالك والرئيس التنفيذي لشركة «بريكس إنترتينمنت»، عن حماسه لهذا الحدث قائلاً: «نحن سعداء للغاية بتنظيم أول عرض كبير لبيتر بنس في دبي. إن موهبته العبقرية وشغفه بالبيانو يتردد صداهما بشدة لدى الجماهير على مستوى العالم. كما أن دبي تتمتع حقاً بمتعة فنية لا تضاهى».

تدرب بنس بشكل كلاسيكي وانغمس لاحقاً في عدد لا يحصى من الأنواع الموسيقية في كلية بيركلي للموسيقى، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الضرب السريع على مفاتيح البيانو في دقيقة واحدة بـ 765 ضربة مفتاح. كما أن عزفه لأغنية «Bad» لمايكل جاكسون في عام 2015 أوصله إلى النجومية، حيث حصد 10 ملايين مشاهدة في غضون أيام. وأعاد بيتر بنس عزف البيانو على شبكات التواصل الاجتماعية بفضل ما يزيد عن 1.2 مليار مشاهدة فيديو ومتابعة رقمية.

وقد أذهل الجماهير في أكثر من 40 دولة، حيث قدم عروضه في أماكن مرموقة مثل دار أوبرا سيدني وستادثال في فيينا. كما حصد العديد من الجوائز، ومنها على ألبومه «The Awesome Piano» عام 2020 الذي ظهر لأول مرة على Steinway & Sons.