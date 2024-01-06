مهرجان الشيخ زايد يواصل «حفلات ليالي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد الفنان علي بن محمد، برفقة الفنان حسين محب، لإحياء حفل غنائي، اليوم السبت، بمهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ضمن ثالث أمسيات «حفلات ليالي الوثبة» التي ينظمها المهرجان لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة هذا الموسم، والتي يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء تراثية فنية وترفيهية عالمية.

مزيج

ومن المقرر أن يقدم علي بن محمد وحسين محب مجموعة من الأغاني المحببة والمفضلة لدى الجمهور لتمنح مزيجاً فنياً من الطرب الأصيل تعكس جمالية الموسيقى العربية والتنوع الثقافي الفني في المنطقة، وسيحظى زوار وجمهور الحفل بقضاء أمسية فنية لا تنسى بصحبة الأهل والأصدقاء في أجواء من الفن والأصالة بالهواء الطلق.

وسيقام الحفل الغنائي بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم «مومنتس ايفنتس» ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً، وستفتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستطيع الزوار حجز التذاكر لحضور الحفل عبر موقع بلاتينيوم ليست المخصص لحجز التذاكر.

وشهدت حفلات ليالي الوثبة خلال الأسبوعين الماضيين حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بالأمسيات الغنائية التي يقدمها كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

أنشطة

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، التي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، إضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.