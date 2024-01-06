القرية العالمية تستضيف عمرو دياب على خشبة المسرح الرئيسي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافة نجم الغناء العربي عمرو دياب، في حفل غنائي رائع على خشبة المسرح الرئيسي في الـ 18 من يناير الجاري في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

ويشتهر النجم عمرو دياب بين جماهيره العريضة بلقب «الهضبة»، وهو أحد المطربين الأكثر شهرة وشعبية بين أوساط الجمهور في العالم العربي وفي أنحاء العالم. ويتمتع عمرو دياب بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من 3 عقود من الزمن، حظي خلالها بحب الملايين من عشاق الموسيقى والطرب العربي، بفضل ما يتمتع به من أسلوب متفرد وحضور طاغ على المسرح.

كما تبرز من بين موسيقاه، التي تخطت بروعتها الحدود ليبلغ معها أسطورة الغناء العربي مصاف العالمية، أغاني شهيرة مثل «نور العين» و«أنا عايش» و«تملي معاك» وغيرها من الروائع الموسيقية الخالدة.

ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدمها القرية العالمية بموسمها الـ 28 الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية متنوعة وفريدة من نوعها.

هذا وتعد الحفلات الغنائية بالمسرح الرئيسي مفتوحة لكل الضيوف من خلال تذاكر إلى القرية العالمية، وتتوفر فيها مناطق مخصصة للعائلات والنساء. يمكن شراء تذاكر القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.