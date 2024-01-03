وفاة المصور الجنوب أفريقي بيتر ماغوباني

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

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توفي عن عمر 91 عاماً، أول من أمس، المصور الصحافي الجنوب أفريقي بيتر ماغوباني، الذي وثق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري، خصوصاً انتفاضة طلاب سويتو عام 1976، على ما أعلنت عائلته.

وعندما أطلق سراح رمز مكافحة الفصل العنصري نيلسون مانديلا عام 1990، أصبح ماغوباني مصوره الرسمي حتى انتخابه بعد أربع سنوات أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بعد تحولها إلى الديمقراطية.

وأعلنت هيئة «سانيف» التي تمثل الصحافة في جنوب أفريقيا أن ماغوباني «توفي بسلام، محاطاً بعائلته».

وعلقت ابنته فيكيلي على قناة «إس إيه بي سي» العامة بأنه «كان مصوراً يعمل بضمير ومجتهداً في العمل». وأضافت إنه «كان شغوفاً، وكانت مهنته أولويته القصوى».

وكتب وزير الثقافة زيزي كودوا في منشور على شبكة «إكس» إن: «جنوب أفريقيا فقدت مناضلاً بارزاً من أجل الحرية وراوياً ومصوراً». وذكر أن «بيتر ماغوباني وثق مظالم الفصل العنصري بلا خوف».