ريدلي سكوت بين المكرمين من تشارلز الثالث

المصدر: لندن - أ ف ب

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كان المخرج ريدلي سكوت والمغنية شيرلي باسي من بين 1227 شخصاً كرمهم الجمعة الملك تشارلز الثالث بمناسبة العام الجديد لنجاحهم أو خدمتهم للمملكة المتحدة.

بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير «نابليون»، رقي ريدلي سكوت، المعروف بإخراجه أفلاماً شهيرة كثيرة منها «غلادياتور» و«إيليين» و«ثيلما أند لويز»، إلى رتبة فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية.

أما المغنية الويلزية شيرلي باسي، التي سبق أن نالت وسام شرف والمعروفة خصوصاً بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، فقد حصلت على لقب رفيقة الشرف، وهي جائزة عالية القيمة باتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها.

وقد باعت شيرلي باسي (86 عاماً)، أكثر من 130 مليون أسطوانة، وغنت بشكل خاص في احتفالي ذكرى مرور خمسين عاماً ثم ستين عاماً على بدء حكم إليزابيث الثانية.

وفي المجال الثقافي أيضاً، حصلت الممثلة إميليا كلارك، مؤدية شخصية دينيريس تارغيريان في مسلسل «غايم أوف ثرونز»، على وسام الإمبراطورية البريطانية لأنها شاركت مع والدتها جينيفر في تأسيس جمعية لمساعدة ضحايا النزيف الدماغي، وهي مشكلة صحية عانت منها شخصياً.

وأخيراً، في المجال الأدبي، جرت ترقية كاثرين (كيت) موس، مؤلفة رواية («المتاهة») التي حققت نجاحاً عالمياً، إلى رتبة قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية.