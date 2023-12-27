حفلة راحت علي خان في دبي بعد غد

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي نجم الموسيقى «راحت فتح علي خان» حفلاً فنياً مميزاً يعد السادس له في دبي، وذلك على مسرح كوكا كولا أرينا، بعد غد «29 ديسمبر»، حيث سيعيش جمهور دبي ليلة لا تنسى حافلة بالإبداع والموسيقى.

ويقدم الفنان خلال الحفل مجموعة واسعة من الأغنيات التي تصدرت المراتب الأولى، مثل: Mann Ki LaganK وSayonee وGaraj Baras وAfreen Afreen وغيرها الكثير من الأغاني.

يتحدر «راحت فتح علي خان» من عائلة مكونة من موسيقيين تقليديين، ويمتلك إرثاً هائلاً من أغاني القوالي الصوفية الكلاسيكية والغزل العاطفي وأغاني أفلام بوليوود.

شارك النجم في أربعة مواسم من النسخة الباكستانية من البرنامج الشهير «كوك استوديو»، وفي موسم واحد من برنامج MTV Unplugged في الهند، وحاز على العديد من الجوائز، بما فيها «جوائز ميرشي الموسيقية» و«جائزة فيلم فير» و«جائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي» IIFA.