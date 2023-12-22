ماجد المهندس يغني في دبي 12 يناير

المصدر: دبي - البيان

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يحيي الفنان ماجد المهندس حفلاً فنياً على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي، 12 يناير المقبل، حيث يلتقي الفنان العراقي الشهير الذي قدّم عروضاً ناجحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، جمهوره في دبي، الذي سيعيش ليلة استثنائية مليئة بالطرب والألحان الأيقونية.

عُرف المهندس بلقب «مهندس الأغنية العربية»، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، وسيقدم في هذه الأمسية باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: «أنا وياك» و«إنسى»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنيات ألبومه الصادر في العام 2022، مثل «مشتاقلك» و«اعطيني وقتاً» وغيرهما.