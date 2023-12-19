شاروخان يروّج فيلمه الجديد في القرية العالمية

المصدر: دبي – البيان

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شارك نجم بوليوود، شاروخان، في 17 ديسمبر الجاري بعرض ترويجي في دبي لفيلمه «دونكي» المقرر إطلاقه في دور السينما 21 الجاري، مؤدياً رقصة على أنغام أغنية الفيلم على مسرح «القرية العالمية»، حيث لاقاه الجمهور بالترحيب والحفاوة.

وذكرت صحيفة «إنديا توداي» أن الممثل لم يدخر جهداً في الترويج لفيلم المخرج راجكومار هيراني، حيث سافر إلى دبي لحضور العروض الترويجية للفيلم، راقصاً على أغنية الفيلم «أو ماهي» في القرية العالمية، ومفاجئاً معجبيه بظهوره في دور سينما «فوكس». وتجمع الجمهور حول الممثل الذي ظهر على المسرح الكبير الذي تم بناؤه لغرض الترويج لفيلمه في القرية العالمية، وأفيد بأنه أثناء تفاعله مع الجمهور تحدث عن حبكة فيلمه الأخير الذي يدور عن الصداقة والهجرة والعودة للوطن، كاشفاً عن أن موضوعه يدور حول فكرة «البيت أينما يكون القلب».

بعد ذلك، زار الفنان صالات «فوكس» في دبي مفاجئاً الجمهور، حيث امتلأت القاعة بالمعجبين والمتحمسين الذين هتفوا له، وشكر الفنان الجميع على دعمهم له، قائلاً «أنا أحبكم أيضاً».

يذكر أن مدة عرض الفيلم تبلغ 161 دقيقة، وهو ثالث فيلم يصدر للفنان في عام 2023 بعد فيلمي التشويق والحركة «باثان» و«جوان»، ويشارك في بطولته إلى جانب شاروخان في دور رئيسي، الممثلة الهندية باتسي بانون، والممثلون فيكي كوشال وبومان إيراني وفيكرام كوشان وأنيل غروفر. وقد وُصفت سينما «فوكس» الفيلم بالملحمة المرحة والدافئة عن رحلة محفوفة بالخطر والحدود والصداقات والحنين إلى الوطن والحب الذي يعلو فوق كل شيء.