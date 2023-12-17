الماراثون الدرامي الرمضاني 2024... غيابات ومفاجآت

المصدر: القاهرة ــ البيان

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مع اقتراب موسم رمضان 2024، تطفو على السطح العديد من الاختلافات التي يشهدها هذا الموسم، والتي قد تؤدي إلى تغيير في الخريطة الكاملة التي اعتاد عليها الجمهور في كل عام خلال السنوات الماضية.

وكان من بين هذه الاختلافات هو ابتعاد نجوم من مصر اعتاد الجمهور على رؤيتهم في شهر رمضان عن الساحة، وعودة البعض من الكبار، بالإضافة إلى ظهور بعض الوجوه الجديدة على الساحة الفنية.

من النجوم الغائبين عن هذا الموسم الدرامي بشكل نهائي الفنان محمد رمضان، والذي أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة».

كما قرر الفنان عمرو سعد إعلان تغيبه عن الموسم القادم، لتقديم مسلسل ضخم مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، على أن يتم عرضه في رمضان 2025، كما قررت الفنانة منى زكي الغياب عن الموسم القادم، بعدما حققت نجاحاً كبيراً بمسلسل «تحت الوصاية» خلال الماراثون الرمضاني الفائت.

وتغيب الفنانة منة شلبي أيضاً عن دراما رمضان 2024، بعد أن قدمت مسلسل «تغيير جو»، في رمضان 2023.

وعن ابتعاد عدد من الفنانين عن الدراما هذا العام، ومدى تأثيره على الخريطة الدرامية في رمضان، يقول الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك عدداً من الفنانين لا يحب أن يكون وجهاً محترقاً للجمهور، وخاصة بعد تقديم عدد من الأعمال الفنية الناجحة، وهذا ينطبق على كل من منى زكي وأحمد عز، وغيرهما ممّن حققوا نجاحات خلال الفترات الماضية في عالم الدراما.

«عتبات البهجة»

وبعيداً عن غيابات البعض من النجوم، نجد في المقابل مفاجآت يشهدها الماراثون الرمضاني القادم أيضاً، حيث قرر الفنان يحيى الفخراني العودة مرة أخرى للدراما بعد عدم محالفة الحظ له خلال عامه الأخير في الدراما بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، ليغيب عاماً ويعود في رمضان 2024، بـ«عتبات البهجة».

أما الفنانة الكبيرة يسرا، فبعدما حدث معها من صدام مع شركة «العدل جروب»، وقرارهم بعدم الإنتاج لها هذا العام، من المتوقع أن تغيب عن دراما 2024، بسبب أعمالها السينمائية.

وعلى جانب آخر يشهد الموسم القادم، انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنياً، بعد أن هاجمهما الجمهور بسبب أعمالهما خلال السنوات الماضية معاً، ليقررا أن ينفصلا هذا العام، ويقدم هو «حق عرب»، وتغيب هي عن دراما رمضان 2024.