وفاة الممثل والمغني الفرنسي الشهير غي مارشان

المصدر: أ ف ب

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توفي الجمعة عن 86 عاماً الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان الذي اشتهر تلفزيونياً بدور المحقق نيستور بورما، على ما أفادت عائلته وكالة فرانس برس.

وجسّد غي مارشان في مسلسل تلفزيوني عُرض بين عامي 1991 و2003 شخصية التحرّي الباريسي التي ابتكرها الروائي ليو ماليه.

وأوضح نجله جول وابنته لوديفين في بيان أنه "رقد بسلام يوم الجمعة (...) في مستشفى كافايون" بجنوب شرق فرنسا.

ونشأ مارشان في حي بيلفيل الشعبي في باريس، ويحمل ألبومه الأخير الصادر عام 2020 عنوان Ne a Belleville ("مولود في بيلفيل").

بدأ مسيرته الفنية عازفاً على الكلارينيت في نوادي باريس الليلية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم اتجه إلى الغناء، ومن أبرز أعماله في هذا المجال أغنية "لا باسيوناتا" عام 1965.

وبرز سينمائياً من خلال مجموعة أدوار ثانوية في أفلام لعدد من كبار المخرجين، وفي رصيده مجموعة ترشيحات لجائزة سيزار لأفضل دور مساعد، لكنه لم يفز بها سوى مرة واحدة عام 1982، عن تجسيده شخصية شرطي في فيلم "غارد آ فو" (Garde a Vue) للمخرج كلود مييه.

وارتبط اسمه بالنسبة للجمهور بشخصية المحقق نيستور بورما الذي كان يعتمر قبعة داكنة ويضع ربطة عنق غير معقودة.