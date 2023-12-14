كريس براون يغني في «كوكا كولا أرينا» 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي، 22 الجاري، عرضاً من موسيقى آر آند بي مع النجم العالمي الشهير كريس براون. وسيكون الجمهور على موعد مع أروع الألحان المحبوبة والحركات الراقصة التي يقدمها النجم كريس براون، الفنان العالمي الذي غير ملامح مشهد الموسيقى، وحصل على العديد من الجوائز كما قدم الكثير من الأغاني التي تصدرت القوائم باستمرار.

ويمكن لعشاق كريس براون الاستمتاع بأغانيه المحبوبة مثل With You وForever وNo Guidance، بينما يدمج بكل إتقان بين موسيقى آر آند بي والبوب والهيب هوب بشكل يبرز تنوع مواهبه كفنان لا يضاهى.

ويشارك في الأمسية المنظمة بالشراكة مع «SKY2.0 وBraga Conceptz»، الفنان متعدد المواهب شون كينغستون، الذي يجمع بين الروح الكاريبية والأداء المفعم بالطاقة، فهو معروف بأغانيه الناجحة مثل Beautiful Girls و Fire Burning، ومن المرتقب أن يقدم عرضاً فريداً من موسيقى البوب ويمنح رواد الحفل أمسية موسيقية مبهجة.