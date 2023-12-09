وفاة راين أونيل نجم أفلام السينما في السبعينيات

المصدر: أ ب

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توفي راين أونيل، الممثل المحبوب الذي انتقل من مسلسل تلفزيوني إلى دور رشح لجائزة الأوسكار في "لاف ستوري" وقدم عرضًا ساخرًا أمام ابنته الجذابة تاتوم البالغة من العمر 9 سنوات في "بيبر مون"، حسبما أعلن ابنه يوم الجمعة.

قال باتريك أونيل، أحد المذيعين الرياضيين في لوس أنجلوس، على موقع إنستغرام: "لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما أحبنا".

لم يعط أي سبب الوفاة. تم تشخيص إصابة راين أونيل بسرطان البروستاتا في عام 2012، بعد عقد من تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن لأول مرة. كان عمره 82 عامًا.

كتب باتريك أونيل: "كان والدي، رايان أونيل، بطلي دائمًا ... إنه أسطورة في هوليوود.".

أبلغت تاتوم أونيل مجلة بيبول في بيان: "كان يعني العالم بالنسبة لي ... لقد أحببته كثيرًا وأعلم أنه أحبني أيضًا ... سأفتقده إلى الأبد ... وأشعر أنني محظوظة جدًا لأننا انتهينا على هذه الحال".

كان راين أونيل من بين أكبر نجوم السينما في العالم في السبعينيات، حيث عمل في مختلف الأنواع مع العديد من المخرجين الأكثر شهرة في تلك الحقبة بما في ذلك بيتر بوغدانوفيتش في "بيبر مون" و"واتس آب دوك" وستانلي كوبريك في فيلم "باري ليندن". غالبًا ما كان يستخدم مظهره الصبياني الأشقر الجميل ليلعب دور الرجال الذين أخفوا خلفيات غامضة أو شريرة خلف صورهم النظيفة.

حافظ أونيل على مسيرته المهنية في التمثيل التلفزيوني حتى السبعينيات من عمره في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ظهر لفترات في مسلسلات " بونز" و" ديسبريت هاوسويفز"، لكن علاقته الطويلة مع النجمة فرح فوسيت وحياته العائلية المضطربة أبقته في الأخبار.

طلق أونيل مرتين، وكان على علاقة عاطفية مع فوسيت لما يقرب من 30 عامًا، وأنجبا ابنًا، ريدموند، ولد في عام 1985. انفصل الزوجان في عام 1997، لكن تم لم شملهما بعد بضع سنوات. وظل بجانب فوسيت أثناء معاناتها من مرض السرطان الذي أودى بحياتها عام 2009 عن عمر يناهز 62 عامًا.

من زوجته الأولى جوانا مور، أنجب أونيل الممثلين غريفين أونيل وتاتوم أونيل، التي شاركته بطولة فيلم بيبر مون عام 1973، والذي فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة. وأنجب ابنه باتريك من زوجته الثانية لي تايلور يونغ.

حصل راين أونيل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في الدراما المثيرة للدموع " لاف ستوري " عام 1970، وشارك في بطولتها علي ماكغرو، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين شابين يقعان في الحب ويتزوجان ويكتشفان أنها تحتضر بسبب السرطان. يتضمن الفيلم عبارة لا تُنسى، ولكنها غالبًا ما تكون ساخرة: "الحب يعني ألا تضطر أبدًا إلى الاعتذار".