إد شيران يحطم الأرقام القياسية في مبيع التذاكر بدبي

المصدر: دبي – البيان

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قوبلت العودة المرتقبة للنجم العالمي إد شيران إلى الشرق الأوسط، بحماس شديد، وانعكس هذا على كميات التذاكر المباعة، حيث نفذت بالفعل تذاكر الليلة الثانية من حفله في دبي ضمن جولته العالمية «+ - = ÷ x» التي حطمت الأرقام القياسية.

وفي الشهر الماضي، أعلن المغني وكاتب الأغاني صاحب الأرقام القياسية عن أكبر حفلاته الموسيقية في الهواء الطلق في دبي، مع عرضين متتاليين يومي 19 و20 يناير - وهو أول حفل له في الشرق الأوسط منذ عام 2017.

وتقدم All Things Live و AEG Presents الحفلين بدعم من جدول فعاليات دبي وكوكاكولا آرينا، ويقام كلا الحفلين في استاد سيفينز، حيث يغني نجم البوب وسط أكثر من ستين ألفاً من الحضور الذين يلتفون حول المسرح الدائري المصمم بحيث يتيح للجميع متابعة الحفل بشكل واضح.

ومن المتوقع أن يؤدي شيران جميع أغانيه الناجحة، بما في ذلك «Shape of You» و«Shivers» و«Bad Habits»، كما سيدعمه في كلتا الليلتين زميله البريطاني كالوم سكوت.

تأتي جولة «+ - = ÷ x» آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لعام 2024 في أعقاب جولة شيران الناجحة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سجلت أرقاماً قياسية في الحضور في استاد SoFi في لوس أنجليس واستاد MetLife في نيوجيرسي، وحصد المغني الموهوب لقب «أكبر عدد من الحضور في حفل فردي» في تاريخ الولايات المتحدة.