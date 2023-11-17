لماذا اعتذر الفنان المصري محمد رمضان لشعب فلسطين؟

المصدر: البيان

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اعتذر الفنان المصري محمد رمضان لشعب فلسطين عقب إحيائه حفلاً غنائياً، مؤكداً أنه تمنى تأجيل مشاريعه الفنية، لكنَّه ملتزم مع شركات غير عربية.

وقال رمضان، أمس، عبر حسابه الشخصي في «إنستغرام»: «إخوتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية»، موضحاً أنه لا يربطه بتلك الشركات سوى عقود عمل يجب الالتزام بها.

وأضاف: «المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر»، منوهاً بأن «كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين، اللهم آمين».

يُذكر أن محمد رمضان كان قد أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة من جراء ما يعانيه خلال الهجوم الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على القطاع وراح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

وقال رمضان، في منشور سابق على «إنستغرام»: «مساء الخير، مسؤول وزارة الصحة في فلسطين يقول: عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف ضحايا مستشفى المعمداني»، واصفاً ما حدث بأنه «مذبحة يشهد عليها التاريخ».