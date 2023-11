مغني الراب أندريه يصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عاماً

المصدر: نيويورك ـــ أ ف ب



يصدر مغني الراب الأمريكي أندريه 3000، من فرقة «آوتكاست» (Outkast) الجمعة أول ألبوم منفرد له منذ 17 عاماً، ويتميز بأنه يقتصر على مقطوعات موسيقية من دون غناء صادرة حصراً عن عائلة آلات النفخ الخشبية.

وفي منشور على إنستغرام الثلاثاء، أعلن الموسيقي والمغني والمنتج والممثل الذي يدعى أصلاً أندريه بنجامين ويتحدر من أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، عن طرح ألبوم «نيو بلو صَن» (New Blue Sun) الذي وصفه بأنه «ألبوم قائم بكامله على الموسيقى من دون غناء ويتمحور على آلات النفخ الخشبية» كالفلوت التي يحبها الفنان.

وقال مغني الراب البالغ 48 عاماً إنه «مهتم بآلات النفخ منذ زمن طويل»، معتبراً أن تركيزه على الفلوت «طبيعي». وأشار إلى أنه يحب «مزج الآلات».

وكان أندريه بنجامين من أبرز وجوه الراب في الولايات المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واشتهر مع شريكه موسيقياً بيغ بوي ضمن فرقتهما الثنائية «آوتكاست» بأغنيات من بينها Ms. Jackson («مسز جاكسون») وThe Way You Move («ذي واي يو موف») وSo Fresh, So Clean («سو فريش، سو كلين»).

لكن أندريه الذي كان نجم الهيب هوب في أتلانتا، وصدر ألبومه الأخير عام 2006، غاب عن الساحة لسنوات، مكتفياً بالتعاون مع عدد قليل من النجوم الكبار كبيونسيه وكانييه ويست.