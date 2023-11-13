بعد تعرُّضها لحادث.. كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة سهر الصايغ

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين تطورات الحالة الصحية لزميلتها سهر الصايغ، وذلك عقب تعرضها أمس لحادث سير.

وأكدت رانيا أن سهر بصحة جيدة، معلِّقةً على صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام».

وكتبت: «حبيتي وأختي الجميلة سهر الصايغ، الحمد لله على سلامتك، دايماً بالصحة والعافية».

وأضافت: «قدَّر ولطف، وسهر يا جماعة الحمد لله زي الفل، بحبك يا أختي الجميلة».

كانت سهر قد أعلنت، أمس، عن تعرضها لحادث، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «الحمد لله، عملت حادثة امبارح، والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق، قدَّر الله وما شاء فعل».

يُذكر أن سهر الصايغ شاركت أخيراً في مسلسل «بابا المجال»، إلى جانب النجوم: مصطفى شعبان، وسوسن بدر، ورياض الخولي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.