وفاة المطرب السوداني محمد الأمين عن 80 عاماً

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، المطرب السوداني محمد الأمين عن 80 عاماً، بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع «الشروق» الإخباري أن سفارة السودان في واشنطن نعت الفنان الراحل، الملقَّب بـ«باشكاتب»، الذي أمتع جمهوره بأعمال فنية خالدة في الوجدان.

وُلد محمد الأمين في 20 فبراير عام 1943، وهو أحد أهم أعمدة الفن السوداني المعاصر، وأسهم في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

ونشأ في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة، وأحب الموسيقى وتعلَّم العزف على المزمار، وآلة العود في عمر الـ12 عاماً.

وتميز بقدراته الصوتية المميزة، وألحانه التي كانت توصف بالسهل الممتنع، ومن أهم أغنياته: «قلنا ما ممكن تسافر»، و«أسمر يا ساحر المنظر».