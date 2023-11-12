عمرو دياب في دبي السبت المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

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يحيي الفنان عمرو دياب، حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا السبت المقبل، إذ سيحظى الجمهور بليلة مليئة بأروع الأجواء الغنائية والموسيقية، حيث سيقدم الفنان مجموعة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة.

وحققت خمسة من ألبومات عمرو دياب، أعلى نسبة مبيعات، وتصدرت العديد من أغاني الفنان المراتب الأولى، مثل أغنيته «تملي معاك»، وغيرها من الأغنيات الرائعة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن عمرو دياب، نال العديد من الجوائز الموسيقية العالمية، وحققت مجموعة من أغنياته أرقاماً قياسية عالمية، خلال مسيرته الفنية التي تمتد نحو أربعة عقود.

ويُعتبر الفنان المصري، من أكثر نجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، كما حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مثل جائزة الموسيقى العالمية لـ 7 مرات، وجائزة الموسيقى الأفريقية لـ 6 مرات، فيما لا تزال نجاحاته مستمرة.