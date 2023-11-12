سيزا سيّدة الأصوات في ترشيحات «غرامي»

المصدر: نيويورك ــ أ ف ب

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حصلت مغنية الآر أند بي والسول سيزا (SZA)، على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز غرامي المخصصة للصناعة الموسيقية الأمريكية، إذ تنافس على تسع منها، فيما طغت النساء على لائحة أبرز المرشحين.

وبفضل أغنيتها الناجحة «كيل بيل» (Kill Bill) المستوحاة من أفلام كوينتن تارانتينو، التي تحمل العنوان نفسه وألبومها الثاني «إس أو إس» (SOS)، ستتمكن سيزا البالغة 34 عاماً، من محاولة الفوز بفئات رئيسية مثل أفضل أغنية، وأفضل تسجيل وأفضل ألبوم.

وستتنافس سيزا مع فنانات أخريات، كمغنية البوب تايلور سويفت، المرشحة في ست فئات و«وجه» ديزني السابق أوليفيا رودريغو، التي أصدرت ألبوماً بعنوان «غاتس» (Guts)، نال استحسان النقاد ورشح في ست فئات وبيلي إيليش (ستة ترشيحات)، ومغنية الروك، فيبي بريدجرز (سبعة ترشيحات)، ونجمة آر أند بي الصاعدة فيكتوريا مونيه (سبع فئات). ويمكن لتايلور سويفت التي تحطم حالياً الأرقام القياسية لإيرادات الحفلات، أن تفعل ذلك أيضاً في مجال الجوائز إذا فازت بجائزة ألبوم العام عن «ميدنايتس»، لأن ذلك سيجعلها الفنانة الأكثر فوزاً بهذه الفئة التي تعد الأبرز، وستتفوق بذلك على فرانك سيناترا وبول سايمن وستيفي ووندر.

وستستقطب الحفلة السادسة والستين لتوزيع جوائز غرامي في 4 فبراير المقبل في لوس أنجليس، الاهتمام والمتابعة، ظاهرة فيلم «باربي» السينمائي الذي احتلت أغنيات موسيقاه التصويرية التي تؤديها بيلي إيليش، ودوا ليبا، مقدمة الترشيحات في غير فئة. وفي رأس قائمة الترشيحات، برز أيضاً المهندس سيربان غينيا (7 فئات)، الذي تولى المزج (أو الميكساج) في ألبوم تايلور سويفت «ميدنايت»، وفرقة الروك النسائية «بوي جينيوس» (Boygenius) التي تنتمي إليها فيبي بريدجرز.