برامج فنية متنوعة تحظى بتفاعل أفراد الجمهور

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن دبي حفلات موسيقية متنوعة في الشهر الجاري، يحييها عدد من أبرز نجوم الوطن العربي، حيث يقدمون مجموعات من أغانيهم المتنوعة التي يتمتعون معها أفراد الجمهور، وذلك وسط عروض وفقرات متنوعة، إذ تتناغم تلك الحفلات، وفي تلك الأجواء الشيقة، مع برامج ترفيهية وإبداعية متميزة تحتضنها المدينة، ضمن برامج الموسم الحالي.

وتتضمن قائمة الأسماء التي تحيي هذه الحفلات الفنية اللافتة، عدداً مهماً من النجوم الذين يغنون وسط حضور جماهيري كبير، وعلى رأسهم رامي عياش، نجم البوب اللبناني، الذي كان قد قدم حفلة في 3 الشهر الجاري، وميزت بالكثير من التفاعل من الجمهور، حيث غنى في مطعم ووجهة بازار- دبي، مجموعة من روائعه التي لقيت شعبية كبيرة. كما سيكون الجمهور على موعد، في بازار دبي، مع عدد من الحفلات الأخرى لنجوم مهمين، يحيون حفلات متميزة، ومنهم في 11 الجاري، النجم فارس كرم، الذي سيمتع جمهور المكان بسهرة حافلة بروائع أغانيه الأكثر شهرة. ومن المقرر أيضاً، أن يتبع ذلك، عدد كبير من الحفلات التي ستعكس أجواء الفرح وتقدم الكثير من الفن الذي يرضي أذواق الجمهور، خلال حفلات مستمرة ينظمها بازار دبي الواقع في ميدان جراند ستاند، ند الشبا.