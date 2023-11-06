الممثلة كارينا كابور: أتمنى زيارة الإمارات باستمرار

المصدر: الشارقة - البيان

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استضافت فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء أول من أمس ، الممثلة الهندية كارينا كابور، التي أصبحت كاتبة وهي أم لطفلين، حيث شاركت تفاصيل حياتها أثناء فترة الحمل ومسيرتها في الأفلام الهندية مع جمهور وزوار المعرض، خلال جلسة أدارتها الإعلامية رانيا علي.

وعرضت الممثلة التي أصدرت «كتاب كارينا كابور للحمل: الدليل الشامل للأمهات اللواتي ينتظرن مولوداً» لمضامين كتابها. ولفتت الممثلة التي تنحدر من عائلة عريقة في الفن، إلى أنها لا تحلم بدور محدد، وإلى أن حلمها الوحيد هو الاستمرار بالتمثيل. وأشارت كارينا كابور خان إلى أنها مثالية إلى أبعد الحدود، لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والنظافة، معربة عن رغبتها بزيارة الإمارات باستمرار في المستقبل.