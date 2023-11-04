الفنان المصري شريف حلمي يخضع لجراحة دقيقة في المخ

المصدر: البيان

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أعلنت ابنة الفنان المصري شريف حلمي أن والدها يخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ.

ونشرت هايدي شريف، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، صوراً للنجم الشهير من داخل غرفته قبل دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات.

وعلَّقت على الصور قائلة: «ادعوا لأبويا، بابا في العمليات، ربنا يديني الصبر ويشفيه، آمين، يا رب أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم».

وأضافت: «اللهم اشفِه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفِه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».

يُذكر أن الفنان شريف حلمي ممثل ومؤلف، لمع تلفزيونياً في العديد من الأدوار الجادة، واشتهر بأداء أدوار الشر، لكنه حاول الخروج منها فقدم أدواراً متنوعة، أشهرها دور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في المسلسل الدرامي «ناصر» خلال شهر رمضان 2008 مع المخرج باسل الخطيب.