وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: وكالات

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توفيت، اليوم "الأربعاء"، الفنانة جواهر الكويتية عن عمر ناهز 45 عاماً، بعد صراعها الطويل مع مرض السرطان، حيث أمضت الفنانة الراحلة رحلة علاج طويلة في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بحسب وسائل الاعلام الكويتية.

يذكر أن الفنانة الراحلة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990، من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش"، وشاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة، كانت بمثابة عودتها للمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.

وكانت أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، إصابتها بمرض السرطان في فبراير 2020 خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات"، وفي تعليق لها بعد اثارتها لخبر اصابتها بالسرطان، نشرت صورة لمرضي سابقين بالسرطان تم شفاؤهم.