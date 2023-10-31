أول تعليق من نجوم مسلسل «فريندز» على وفاة صديقهم ماثيو بيري

المصدر: أ ف ب

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أعلن نجوم مسلسل "فريندز" أنهم "فُجعوا تماماً" إثر وفاة الممثل ماثيو بيري، الذي أدى دور صديقهم "تشاندلر" في هذا المسلسل الشهير.

وقالت جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، في بيان مشترك، هو الأول لهم منذ وفاة بيري السبت "لقد فُجعنا جميعاً تماماً بسبب فقدان ماثيو"، فقد "كنّا أكثر من مجرد زملاء في موقع التصوير. نحن عائلة".

توفي الممثل عن 54 عاماً. وعثر عليه مساعده فاقداً للوعي السبت في الجاكوزي الخاص به في منزله في لوس أنجليس.

لكن منذ الإعلان عن هذا النبأ الصاعق، التزم رفاقه في شلّة الأصدقاء الشهيرة الصمت.

وأوضح نجوم المسلسل في بيانهم "ثمّة كلام كثير يمكن قوله، لكن في الوقت الحالي سنتوقف لحظة للحزن ولاستيعاب هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها".

وأَضاف البيان "في الوقت الحالي، نوجه أفكارنا وحبنا إلى عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبوه في جميع أنحاء العالم".

وقد عانى ماثيو بيري لسنوات من إدمانه على مسكنات الألم والكحول. ولم يُعرف بعد سبب وفاته.

وأثارت وفاته غير المتوقعة سيلاً من رسائل التكريم، من شخصيات بارزة في هوليوود إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد شكّل مسلسل "فريندز" الذي بُث بين عامي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.

يروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء - رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، روس وتشاندلر - في نيويورك، تتخللها علاقات رومانسية بينهم، لا سيما بين مونيكا وتشاندلر، والتطورات التي لا تنتهي بين رايتشل وروس.

"صدمة"

وقد تفاعل مؤلفا مسلسل "فريندز" مارتا كوفمان وديفيد كرين أيضاً مع نبأ وفاة ماثيو بيري.

وقالا في بيان مشترك مع المنتج التنفيذي للمسلسل كيفن برايت "نشعر بالصدمة والحزن العميق ... لا يزال الأمر يبدو مستحيلاً".

كما تقاطر عدد من محبي "فريندز" الأحد إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى بيري.

وبالإضافة إلى دوره في "فريندز" الذي حقق بفضله شهرة عالمية واسعة، أدى ماثيو بيري دور البطولة في أفلام مثل "فولز راش إن" و"ذي هول ناين ياردز".

وخلف الكاميرا، كافح الممثل سنوات طويلة للتخلص من مشكلاته المرتبطة خصوصاً بالإدمان. وفي مذكراته التي نُشرت العام الماضي، أكد بيري أنه خضع لـ65 جلسة للعلاج من إدمان الكحول، وأنفق أكثر من تسعة ملايين دولار لهذه الغاية.

كما خضع لعمليات جراحية تتعلق بمشاكل إدمانه للمخدرات، بما في ذلك عملية جراحية استمرت سبع ساعات على القولون في عام 2018، حتى أنه قال ذات يوم "كان يُفترض أن أموت".

وخلال ظهور تلفزيوني أخيراً، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني من القلق الشديد "كل ليلة" أثناء تصوير مسلسل "فريندز".

وأفاد موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير بأنه لم يُعثر على أي مخدرات في مكان وفاة الممثل السبت. وقد عُثر على مضادات للاكتئاب وأدوية مضادة للقلق في منزله.