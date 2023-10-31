رفض احتمالية وفاته غرقاً.. آخر تطورات التحقيق في وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل «فريندز»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرفض محبو الفنان الأمريكي الشهير ماثيو بيري احتمالية وفاته غرقاً، بعد حالة الصدمة التي تلقوها إثر إعلان وفاته داخل منزله، وبالرغم من مرور قرابة 3 أيام إلا أن الحزن مازال يسيطر على الجميع بدءاً من عائلته التي طلبت مراعاة خصوصيتها إلى جمهوره ومحبيه الذين يطالبون بالتوسع في التحقيقات.

ويحاول أصدقاء الممثل الراحل، نجم مسلسل «الأصدقاء» -Friends، استبعاد كافة الاحتمالات الممكنة لأسباب وفاته غارقًا في حمام منزله، وفقا لما أعلنته الشرطة الأمريكية، حتى وإن كان أحد تلك الأسباب لجوئه إلى المخدرات أو عقاقير تم خلطها بالماء الدافئ أثناء تواجده في «جاكوزي» منزله، وأدت إلى وفاته بشكل ما وأفقدته الوعى بما جعله رهنًا للغرق والوفاة، رغم أن عائلة الراحل ماثيو بيري أكدت، في بيان رسمي لها، أن الراحل لم يتناول أي مواد مخدرة أو كحوليات ولم يعثر بحوزته عليها، وطالبت الإعلام باحترام خصوصيتها في هذه اللحظات.

وجاء في بيان عائلة ماثيو بيري المقتضب: «نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب، لقد جلب ماثيو الكثير من البهجة للعالم، كممثل وصديق».

وتابعت: «أنتم جميعًا تعنوا الكثير له، ونحن نقدر التدفق الهائل للحب».

لكن أصدقاء ماثيو بيري الذين يوجعهم رحيله، لايزالون لا يصدقون رحيله المفاجئ، ويعيشون حالة صدمة لا تنتهي، وقال مصدر مقرب من زميلته وصديقته ليزا كودرو لصحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، إن البعض يعتقد أن ماثيو بيري ربما يكون قد توفي بسبب تأثير أدويته أثناء وجوده في حوض الاستحمام الخاص به.

وأوضح مصدر مقرب من «كودرو» لموقع DailyMail: «على الرغم من أن لا أحد يريد أن يصدق أنه كان دواءً- سواء تم وصفه أم لا- إلا أن هذه فكرة في أذهانهم بالطبع، إنهم يعتقدون أنه ربما تناول شيئًا لم يختلط بالماء الدافئ».