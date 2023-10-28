آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد الناظر، مستجدات الحالة الصحية التي يمر بها والده الدكتور هاني الناظر، وآخر التطورات التي وصل إليها المرض، وذلك بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان.

نشر الدكتور محمد الناظر ابن الطبيب الشهير هاني الناظر، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيه تطورات حالة والده الصحية بعد إصابته بنوع عنيف من السرطان.

وقال الناظر : "حاليًا للأسف حصل فيها شوية تطورات، وإمبارح تعب وضغطه وطي بشكل كبير جدًا، وكذلك الحرارة، وكرات الدم سواء البيضاء أو الحمراء، قلت بنسبة كبيرة جدًا، وكان بيترعش جامد والموضوع فيه بهدله".

وتابع محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر:" مكنش عارف ياكل خالص، وكل دي مضاعفات الكيماوي لأن العلاج تقيل عليه، وللأسف الموضوع مكنش مستقر، وفي المستشفى اضطروا يدخلوه العناية المركزة، وحاليًا إحنا مش عارفين ندخله، وهو دخل الرعاية المركزة إمبارح حوالي الساعة 12 مساءً".

وأضاف الدكتور محمد الناظر: " دعواتكم لأن الفترة اللي بعد الكيماوي بتكون صعبة، وخاصة أول أسبوع، لأن الجسم بيكون متبهدل من العلاج.. العلاج دا لو حد عدى منه هيكون كويس وفي حد تاني ميقدرش عليه ويستحمله.. دعواتكم معانا ويارب الدنيا تكون أحسن".

وفي نفس السياق، كتب الدكتور محمد الناظر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: دكتور هاني حالته ساءت جدا ودخل الرعاية المركزة.. محتاجين دعاء جدا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح نجل هاني الناظر تطورات الحالة الصحية التي وصل إليها، وذلك خلال مقطع فيديو، أكد فيه أن العلاج الكيميائي أدى إلى مضاعفات شديدة.