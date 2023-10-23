وفاة الإعلامية المصرية ناهد الصباح إثر حادث أليم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت الإعلامية المصرية ناهد الصباح، اليوم، إثر حادث أليم، وسادت حالة من الحزن الوسط الإعلامي وخاصة في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الذي تعمل فيه، عقب سماع الخبر .

ونعى الإعلامية عدد كبير من أصدقائها، وكان من بين هؤلاء صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر.

تخرجت الراحلة من جامعة عين شمس‎، ودرست في أكاديمة ناصر العسكرية.

وكان آخر منشور للإعلامية "ناهد الصباح"، كتبته على صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

