وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن 78 عاماً

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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توفي، اليوم، الفنان الكويتي عباس البدري بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 78 عاماً.

ونعت جمعية الفنانين الكويتيين البدري، الذي توفي نتيجة إصابته بمرض السرطان، وقالت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «تتقدم جمعية الفنانين الكويتيين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان القدير عباس البدري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واشتهر الفقيد بتقديم العديد من الأغاني الناجحة، وحصد قاعدة جماهيرية كبيرة وصلت إلى دول الخليج والوطن العربي.

وشهدت بداياته الغنائية تعاوناً مع أسماء فنية كبيرة، وبلغ رصيده الفني أكثر من 200 أغنية.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل أغنية «خليجية» التي حققت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أغنية «غالي لو يبعد» التي تعد واحدة من أبرز الأغاني في الأرشيف الغنائي الكويتي.