عمرو دياب يدعم الفلسطينيين في غزة بـ5 ملايين جنيه

المصدر: البيان

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أعلن المطرب المصري عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه دعماً للشعب الفلسطيني في غزة.

وقرر دياب تقديم هذا الدعم إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، تضامناً مع الفلسطينيين في محنتهم الحالية، وذلك حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وأعرب النجم الشهير عن شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كل المبادرات الإنسانية الذين يسعون إلى إغاثة أهالي غزة.

كان «الهضبة» قد قام بتغيير صورته الشخصية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، مستبدلاً بها صورة العلم الفلسطيني، في إعلان واضح عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.