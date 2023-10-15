مايكل كين يعتزل

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70عاماً.

ونال كين ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها الأولى عن فيلم «هانا أند هير سيسترز»، والثاني عن فيلم «ذي سايدر هاوس رولز» عام 2000.

وقال كين في حديث إلى إذاعة «بي بي سي راديو 4»: «أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسناً، أنا معتزل الآن». وتابع «قلت لنفسي إنني شاركت حديثاً في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل أكثر»؟