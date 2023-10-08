محمد عبده في انطلاق موسم «هلا خورفكان» 4 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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ينطلق موسم «هلا خورفكان» الغنائي في 4 نوفمبر المقبل من مدرج خورفكان، مستضيفاً أبرز الفنانين الخليجيين والعرب ضمن حفلات غنائية تعزيزاً للحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة.

واختارت إدارة المدرّج التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن ينطلق «هلا خورفكان» هذا العام بحفل لـ «فنان العرب» محمد عبده نزولاً عند رغبة الجماهير بعد النجاح الباهر الذي حققه عرضه في ختام موسم 2022.

ووسط طبيعة عروس الساحل الشرقي الساحرة سيكون جمهور «هلا خورفكان» على موعد طربي مع ألحان وكلمات جميلة ممزوجة بعذوبة صوت «فنان العرب» في عرض استثنائي يمزج بين أعماله القديمة وأغانيه الحديثة، التي تختزل مسيرة أكثر من 6 عقود أثرت المكتبة الموسيقية العربية بالكلمة الراقية واللحن الخلاب.

ومن المنتظر أن يقدم محمد عبده روائع غنائية مزجت بين الأحاسيس الرومانسية والشاعرية التي لا ينساها الجمهور العربي، من المحيط إلى الخليج، لفنان امتلك أعمالاً أصبحت تراثاً فنياً للأجيال، إذ إن محبي «فنان العرب» في انتظار دائم للاستماع مباشرة لإبداعاته الخالدة على غرار «الأماكن» و«مذهلة» و«الرسايل» و«كلك نظر» و«أبعتذر» و«المعازيم» وغيرها.

كما أن «عراب الطرب» أهدى المكتبة الغنائية العربية مؤلفات موسيقية متعددة المقامات الطربية ومتنوعة في النغمات الوترية، فلطالما شكل عزف محمد عبده على العود حالة فنية مميزة، وأصبح الجمهور في حفلاته مترقباً لمعزوفاته وتقاسيمه الإبداعية.