الفنانة البحرينية حلا الترك تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة ارتباطها بممثل مصري

المصدر: البيان

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خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك عن صمتها، وأوضحت حقيقة ارتباطها بالممثل المصري معتز هشام، حيث أكدت أنه بمثابة شقيقها، وأنه شخص يحمل طاقة إيجابية.

وأكدت الترك، أن علاقتها بمعتز هشام الذي شاركها بطولة الفيلم المصري "سكر" تبقى في إطار الفيلم، أما في الواقع فهو ليس أكثر من أخ لها.

وقالت في تصريح إعلامي: "معتز هشام، أستغفر الله العظيم".

كذلك نفى معتز هشام حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك نفياً قاطعاً.

وقال "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة".

وضم فيلم سكر مجموعة من الفنانين والممثلين الشباب من بينهم: معتز هشام والممثل الكوميدي محمد ثروت، وعباس أبوالحسن، وحلا الترك، وريهام الشنواني، وهاجر محمد، ومحمد جربي، وياسمين العبد، وهاجر الشنواني، وياسر الطوبجي، وأحمد سعد ضيفَ شرف .

ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.