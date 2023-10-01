«إن سينك» تطرح أول أغنية منذ 20 عاماً

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت أمس أول أغنية منذ أكثر من عقدين لفرقة الفتيان «إن سينك» الأمريكية التي تأسست أواخر تسعينات القرن الماضي وكان من بين أعضائها المغني جاستن تيمبرلايك.

واجتمع أعضاء الفرقة مجدداً لتأليف أغنية «بتر بلايس». ولمح أعضاء الفرقة الشهر الفائت إلى إمكان عودتهم إلى الاستوديوهات بعدما كانوا في ذروة مسيرتهم يتمتعون بشعبية واسعة في أوساط المراهقين.

وتستحضر الأغنية الجديدة أسلوب البوب الراقص العائد إلى أواخر التسعينات ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي كان وراء النجاح الكبير الذي حققته الفرقة.

وتشكل «بتر بلايس» أول أغنية تصدرها الفرقة منذ ألبومها الأخير «سيليبريتي» عام 2001.