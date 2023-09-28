وفاة المطربة نجاح سلام عن 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: البيان

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توفيت المطربة اللبنانية نجاح سلام، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد صراع مع المرض ويوارى جثمانها الثرى غدًا الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

والراحلة من مواليد بيروت في عام 1931.

اشتهرت أغانيها في معظم البلاد العربية وعُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وحصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.

ومن أشهر أغانيها يا أغلى اسم في الوجود، يا مدفعي وشيء من الغضب ومديح المؤمنين ويا ليت يا رمضان ويا اعز الحبايب.