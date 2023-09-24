رحيل الروائي هاني نقشبندي عن 60 عاماً

المصدر: دبي - فادية هاني

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رحل عن عالمنا، اليوم، الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي، إذ وافته المنية في مقر إقامته في دبي، عن عمر يناهز الـ60 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من العمل الصحافي والروائي.

والراحل هاني نقشبندي، مولود في المدينة المنورة في سنة 1963، وتخرج في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في تخصص العلاقات الدولية. وكان قد انخرط في الاشتغال في الحقل الإعلامي في سنة 1984، إذ عمل في عدد من الصحف العربية والسعودية. وقدم عبر تلفزيون دبي، البرنامج التلفزيوني (حوار مع هاني)، إذ استضاف فيه العديد من الشخصيات الأدبية والسياسية والعلمية. وقد شغل نقشبندي منصب رئيس تحرير مجلتي (سيدتي) و(المجلة)، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما أسهم في تأسيس مجلة «الرجل».

وصدر للراحل أعمال روائية متنوعة، منها «اختلاس» التي صدرت في سنة 2007، وهي رواية قصيرة تمكنت في فترة قياسية من الانتشار وأعيدت طباعتها 6 مرات وتمت ترجمتها إلى اللغة الروسية. ومن رواياته الأخرى سلام (2009) وليلة واحدة في دبي (2011)، والخطيب (2017)، وقصة حلم (تحولت إلى مسلسل بعنوان «صانع الأحلام»).