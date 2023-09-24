أنغام تصدح بأغنياتها في «دبي أوبرا» 20 أكتوبر

المصدر: دبي – البيان

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تحيي المغنية المصرية أنغام على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، في العشرين من أكتوبر المقبل حفلاً غنائياً تقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها. وكانت الفنانة قد نشرت ملصق الحفل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وعلقت قائلة: «ميعادنا في أوبرا دبي يوم 20 أكتوبر».ويأتي حفل أنغام وسط باقة متميزة من العروض والفعاليات التي تستضيفها دبي أوبرا في سياق موسمها الجديد، الذي انطلق مطلع سبتمبر الجاري، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، حيث تتنوع العروض والفنون بين الباليه الكلاسيكي والمعاصر، والمسرحيات الموسيقية والأفلام والدراما، وبين موسيقى الجاز وموسيقى البوب والروك والموسيقى الإلكترونية والعالمية ليصل عدد العروض لـ15 عرضاً.

وتقدم دبي أوبرا في شهر أكتوبر حفلة عازف الكمان ديفيد جاريت، والعرض الموسيقي لعلي سيثي. أما شهر نوفمبر فيشهد تقديم العرض التراجيدي لـ«ماكبث»، وكذلك عرض فرقة الروك «جيثرو تول» لتقديم موسيقى روك السبعينيات.بينما تتضمن العروض شهر ديسمبر عرضاً فنياً يمزج بين إيقاعات الموسيقى الإفريقية التقليدية والألحان الصحراء الكبرى، بالإضافة لحفلة للمغني العالمي ماتيو بوتشيلي.