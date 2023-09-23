إصابة والدة منة فضالي بكسر

المصدر: إعداد- السيد محمود المتولي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة منة فضالي، اليوم، عن إصابة والدتها بكسر، وأنها ستجري عملية جراحية في ذراعها.

ونشرت فضالي على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام صورة تظهر كدمات زرقاء في ذراع والدتها.

ودونت منة قائلة : "أمي حتعمل عملية في ذراعها، دلوقتي، كسر وحنركب مسامير و شريحه لطفك يا رب.

وانهالت الدعوات من محبي منة فضالي متمنين الشفاء العاجل لوالدتها.

وكانت والدة منة فضالي عانت من وعكة صحية في يونيو الماضي دخلت على إثرها العناية المركزة وخرجت بسلام.

و آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، ومي كساب.