حميد الشاعري يعلن وفاة 800 شخص من أقاربه

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه.

وأوضح الشاعري، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، أن هذا العدد الضخم من الضحايا الذين ينتمون إلى قبيلته لقي حتفه في ليبيا بسبب إعصار «دانيال»، الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء».

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، وداعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

يُذكر أن حميد الشاعري مغنٍّ وملحن من مواليد 1961، وُلد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

بدأ رحلته الفنية عازفاً على آلة الأورغ ضمن فرقة الإذاعة الليبية خلال حقبة السبعينيات، واعتاد إقامة الحفلات في بنغازي، وشارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم «أبناء إفريقيا».

وقام بالتوزيع الموسيقي لأغلب الألبومات الغنائية في الثمانينيات، كما لحَّن العديد من الأغاني الشهيرة، أبرزها: أغنية «الطريق» التي تغنَّى بها الفنان محمد منير.

وشارك في بعض الأعمال السينمائية، منها: فيلم «قشر البندق»، الذي أخرجه خيري بشارة، وجمع عدداً كبيراً من الفنانين، أهمهم: محمود ياسين، وحسين فهمي، وعبلة كامل، ومحمد هنيدي، وماجد المصري، وعلاء ولي الدين.