عمرو دياب يستعد لإطلالته الأولى من «كوكا كولا أرينا دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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يحيي النجم العالمي عمرو دياب حفله الأول في «كوكا كولا أرينا دبي» 20 أكتوبر المقبل، بدعم من فعاليات دبي. ويأتي حفل عمرو دياب، الذي يتوقع له نجاحاً كبيراً، ليستكمل حضور الفنان المستمر في دبي، التي تستضيف أهم حفلاته سنوياً. لقد كانت مساهمات الهضبة عمرو دياب في المشهد الموسيقي العربي والعالمي، على مدى العقود الأربعة الأخيرة، في منتهى التميّز؛ فهو يُعرف بتخطّيه المستمر للحدود والتوقعات، من خلال دمجه للأغاني العربية التقليدية مع موسيقى البوب الحديثة والأجواء الإلكترونية. وأصدر عمرو دياب خلال مسيرته أكثر من 30 ألبوماً.

وفاز بسبعة جوائز عالمية في الموسيقى، وخمس جوائز بلاتينية قياسية وستة جوائز للموسيقى الأفريقية.