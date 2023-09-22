أبطال «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» يحتفلون في دبي بالعرض الخاص للفيلم

المصدر: دبي - البيان

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احتفل أبطال وصناع فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»، الذي شاركت في إنتاجه كلينك وڤوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي، بالعرض الخاص للفيلم، الذي انطلق في ڤوكس سينما مول في دبي، وذلك خلال الأيام الأخيرة، بحضور نجوم الفن والإعلام، وسبق ذلك عرض السجادة الحمراء الذي استقبل الصحافيون فيه أبطال الفيلم لإجراء الحوارات معهم. ويأتي ذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض.وعقب عرض الفيلم مباشرة، نظم مؤتمر صحافي أدارته الإعلامية بسنت شمس الدين، بحضور المنتج محمد حفظي، ودارين خطيب، ممثلة لشركة ڤوكس استوديوز، إلى جانب مجموعة من أبطال الفيلم، منهم محمد فراج، وطه دسوقي، وبسنت شوقي، ونيللي كريم، والمخرج عمر هلال.

وتدور أحداث فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» حول «حسن» حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.