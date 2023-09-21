فنان شهير يرفض تجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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رفض فنان شهير تجسيد شخصية اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني.

وكشف الفنان المصري ميدو عادل عن سبب رفضه، موضحاً أن ملامحه لا تشبه ملامح صلاح.

وقال ميدو، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «النهار»، إنه قد يشبه النجم الرياضي من حيث الشكل العام، مؤكداً أنه لا اشتراك بينهما في الملامح.

وأضاف أن صلاح يُعَدُّ مسيرة رياضية لم تكتمل بعد، معرباً عن قناعته بضرورة الابتعاد عن حياته مع المحافظة عليه بوصفه «جوهرة كبيرة».

وأكد أنه لا جدوى من تناول سيرة صلاح في عمل فني الآن، لافتاً إلى أن نجاحاته لا تزال ممتدة.

كانت أنباء قد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد باستعداد ميدو لتجسيد شخصية صلاح خلال عمل فني منتظر من تأليف عمرو محمود ياسين.

يُذكر أن ميدو عادل حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم «التمثيل والإخراج» عام 2011، وكانت انطلاقة مسيرته الفنية من خلال المسرح، إذ شارك في العديد من المسرحيات، واتجه إلى الأفلام القصيرة، ثم دخل مجال الدراما التلفزيونية من خلال مسلسلي «الجامعة» للمخرج هاني خليفة، و«حكايات وبنعيشها: كابتن عفت» مع الفنانة ليلى علوي، وقدَّم في السينما فيلمي «لا مؤاخذة»، و«الجزيرة 2».