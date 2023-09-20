راشد الماجد يطلق «خيول الذكريات»

المصدر: (دبي – البيان)

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«خيول الذكريات» قصيدة تعصف بها المشاعر والأحداث المليئة بالذكريات الجميلة التي عاشت في أعماق الروح واختلطت كلماتها وصورها الشعرية بالاشتياق والحداثة، التي جاءت بها الشاعرة الإماراتية جموح، حيث تقول:

لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول

بدندنها.. والحنها.. واغنيها.. واموّلها

وتواكب قصائد الشاعرة حالة التطور وألوان الكتابة الجديدة، خصوصاً وأن القصيدة تفصح عن مكونات الروح التي لازمت المحبوب منذ البدايات، وما زالت تلازمها، وتبادلها العشق والشغف، وصفات المحبوب التي لا يمكن أن تكون في بشرٍ مثله.

ومع جمال كلمات الأغنية كان لا بد من أن يقدمها صوت متميز، حيث أضاف راشد الماجد نكهة خاصة لهذه القصيدة بصوت دافئ مليء بالشجن، وصوت مخملي يتفرد به سندباد الأغنية العربية، حيث ترجم كلماتها بعذوبة صوته وإحساسه الكبير.

«خيول الذكريات» من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وغناء سندباد الأغنية العربية الفنان راشد الماجد، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح، وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، وإدارة إنتاج علاء فياض، وإشراف علي الخوار.