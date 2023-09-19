فنانو مصر يشيعون أشرف مصيلحي

المصدر: القاهرة – أيسل محمد

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شيّع أمس، الفنان المصري أشرف مصيلحي الذي رحل عن 49 عاماً، إثر إصابته بسرطان في المخ، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير، كما نعاه آخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة صابرين عبر حسابها في منصة «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون» الله يرحمك #اشرف_مصيلحي ويجعل ألمك ومرضك في ميزان حسناتك.. وأضافت متوجهة بالحديث إلى زوجة الفنان الراحل: «ربنا يصبرك ويجزيكِ الخير يا بنت الأصول #منال_الصيفي ويصبر ولادك ويصبرنا جميعاً على فراقه، اللهم أبدله خيراً من الدنيا وما عليها وأسكنه الفردوس الأعلى».

أما الفنان صلاح عبد الله فنعاه قائلاً: «مع السلامة يا حبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكثيرة بإذنه تعالى ويرزقك نعيمه الخالد ويصبر قلوب أهلك وحبايبك وقلبي معاكي يا منال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي». وقال الفنان، أحمد السقا عبر منصة «إكس»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا أشرف». كما دعت له النجمة شريهان بالرحمة والمغفرة.

وقالت نجلاء بدر عبر حسابها على «فيسبوك»: «أشرف مصيلحي في ذمة الله، لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان». أما الفنان محمد هنيدي فقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يا رب».