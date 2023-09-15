اتفاقيات تعاون بين «فيستيفال إكس» وشركاء استراتيجيين

المصدر: البيان

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وقّع "فيستيفال إكس" الحدث الذي يجمع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، اتفاقيات تعاون مع شركائه الاستراتيجيين، آرس إلكترونيكا، والسركال أفنيو، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومؤسسة دبي للمستقبل، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، بهدف دعم مشهد الفنون الإعلامية بدولة الإمارات وتمكين الموهوبين، وتعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي للفنون والعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف هذا التعاون لدعم الفنانين المحليين والإقليميين بالأدوات والموارد المناسبة، كوسيلة لرعاية المجتمع الإبداعي واستقطاب الموهوبين، والذي يشهد نمواً متسارعاً نظراً لما توفره دولة الإمارات ا من بيئة جاذبة لإبداعات شبابية طموحة، قادرة على إحداث تغيير ملموس في تشكيل مستقبل مستدام.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور أمين دوائي الشريك المؤسس ومدير "فيستيفال إكس"، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وفيلما جوركوت المدير التنفيذي لـ "مبادرات السركال"، وسهيلة غباش المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعلي حسيني الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك المؤسس، في بي دبليو سي الشرق الأوسط، وبورا مونتازيري، المؤسس المشارك لمهرجان "فيستيفال إكس"، إضافة إلى لمارتن هونزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والمدير العام لمهرجان آرس إلكترونيكا لينز عبر الاتصال المرئي.

ويسهم "فيستيفال إكس" بشكل أساسي في دعم مستقبل الابتكار ضمن مجتمع إبداعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التزامه لضمان جلب الشركاء واستقطاب المواهب ومنحهم الأفق بناء على منهجية تنموية لمسيرة واعدة مستقبلاً. ويأتي تشكيل شراكة استراتيجية مع "آرس إلكترونيكا"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاماً، جزءاً أساسياً من بداية "فيستيفال إكس" في تحقيق أهدافها.

شراكات استراتيجية

وتعليقاً على هذه الشركات الاستراتيجية، قال أمین دوائي، الشريك المؤسس ومدير "فيستيفال إكس": "يشكل تواجدنا في دولة الإمارات سبيلاً مهماً للارتقاء بمهمتنا الإبداعية المستدامة التي تجمع الفنون والعلوم والتكنولوجيا معاً ضمن مسيرة تنموية رائدة تستند على الابتكار والمهارات الشبابية العصرية، وذلك عبر عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المستقبلية في إمارة دبي التي تستشرف القادم، وتسعى لبناء مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً."

وأضاف: "يجمعنا مع شركائنا دور محوري يهدف إلى تشكيل الجيل القادم من المفكرين والمبدعين والمبتكرين. ويسعدني أن أعلن أن هذه الشراكة ستنعكس قريباً من خلال توحيد الجهود لتنظيم "فيستيفال إكس" في 6 أكتوبر 2023 في "السركال أفينيو"، وأدعو الجميع من كافة الفئات العمرية والخلفيات والمجالات الأكاديمية للانضمام إلى الحدث البارز الذي يعد جسراً للعبور نحو عالم المستقبل المستدام."

الفنّ الجديد

وقال لمارتن هونزيك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، والمدير العام لمهرجان آرس إلكترونيكا: "يمنح "فيستيفال إكس" و"آرس إلكترونيكا" الفرصة لاكتشاف الفنّ الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد على تقارب وجهات النظر المحلية والدولية، والتعرف على المواضيع العالمية ومعالجتها في المنطقة العربية، فضلاً عن التجارب الفردية للفنانين وتعبيراتهم الاستثنائية التي تتأثر بالثقافة المحلية.

وأضاف هونزيك: "يؤسس هذا التعاون إلى صياغة فنّ جديد، ويقدم العديد من الفرص للفنانين المحليين لتأسيس أعمالهم الخاصة التي تعكس إبداعاتهم، ليتم عرضها في "فيستيفال إكس" و"آرس إلكترونيكا"، الذي من خلاله يمكنهم البحث في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والمجتمع والابتكار عبر رؤيتهم الثقافية الراسخة.

إمكانيات مذهلة

بدورها، قالت فيلما جوركوت، المدير التنفيذي لـ "مبادرات السركال": بالنظر إلى المستقبل، نحن مقتنعون بإمكانية توسيع هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من ذلك في ’السركال أفينيو‘، من خلال تعزيز الشبكات الإبداعية، إذ أننا منذ بداية المحادثات في عام 2022، ونحن نؤمن بأهداف "فيستيفال إكس" لنكون بذلك إحدى أول المؤسسات التي تجمعنا بها شراكة ثقافية واستراتيجية."

وأضافت جوركوت: "نحرص في "مبادرات السركال" على دعم شراكتنا عبر أساليب تتخذ من خبرتنا الثقافية والإبداعية طريقاً تنموياً يسهم في تحقيق أهدافنا في تكوين مجتمعات إبداعية، إذ أننا نرى إمكانيات مذهلة لمواصلة استثمارنا المشترك في دعم المواهب الفنية الجديدة، الأمر سيساعد باستمرار على تقديم أعمالهم عبر شبكتنا المهنية والمؤسسة المتطورة."

الاستعداد للمستقبل

من جهته، قال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نهدف من خلال شراكتنا مع "فيستيفال إكس" إلى تعزيز مشهد الابتكار والإبداع في دبي وإثراء التنوع الثقافي في دولة الإمارات ودعم تبني أحدث التوجهات المبتكرة والممارسات العالمية".

جيل جديد

بدوره، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعزز شراكتنا مع مهرجان X من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والإبداع، ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، كما ترسخ من أهمية المهرجان كأحد الأحداث الرئيسية ضمن جدول فعاليات دبي. لاسيما وأن المهرجان يجمع ما بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى تقديم المزيد من العروض الإبداعية في المدينة وتكثيف الجهود لجذب جيل جديد من الموهوبين والمبتكرين من شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

مستقبل المبدعين

وفي هذا السياق، قال علي حسيني، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لمهمة "فيستيفال إكس" التي من شأنها استكشاف التآزر بين الفن والتكنولوجيا. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى تقديم هذا المزيج الفريد لمنطقتنا وعملائنا، بما يتماشى مع التزامنا تجاه الابتكار والتصميم.

وأشار حسيني إلى أن مستقبل تقنيين المبدعين يحمل إمكانات هائلة، ويُعتبر "فيستيفال إكس"، منصّة لجذب الأفكار الجديدة وترويجها وتوليد المواهب الواعدة."

وتنسجم الأهداف التي يلتزم "فيستيفال إكس" بتحقيقها بشكل أساسي مع التطلعات والرؤى التي يؤمن بها الشركاء الاستراتيجيون، عند رعاية ودعم المجتمع الفني، وتوفير كافة الإمكانيات المناسبة لإنجاز ما ننشده من بناء مجتمعات إبداعية تمتلك أفكاراً عصرية في الفنون الإعلامية والتكنولوجيا والابتكار.