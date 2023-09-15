بهوسل تكرّم المغنية الراحلة نور جهان في حفل بدبي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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كرمت المغنية الهندية المرموقة، آشا بهوسل، خلال حفلها الموسيقي الذي أحيته في دبي في 8 سبتمبر، المطربة الباكستانية الراحلة نور جهان، عن طريق أداء أغنية اشتهرت بصوتها، ورفع صورة لها على شاشة في خلفية المسرح. وأفادت صحيفة «ذا إكسبرس تريبيون» أن بهوسل تخلت للحظات عن ذخيرة أغنياتها الخاصة واغتنمت فرصة اقتراب عيد ميلادها التسعين الذي يصادف 21 سبتمبر الجاري، لتكريم الموهبة التي كانت معاصرة لها في عالم الغناء والترفيه، والمعروفة باسم «العندليب»، حيث أدت أغنيتها أمام جمهور كبير.

ثنائي

وأثناء غناء بهوسل نسختها من الأغنية المشهورة عالمياً، ظهرت في خلفية المسرح صورة كبيرة لنور جيهان وقد ارتسمت على محياها ابتسامة مشعة، وأحاط بها من الجانبين الثنائي الشقيق، لاتا مانجيشكار واشا بهوسل.

ووفقاً للصحيفة، كانت هذه الصورة أحادية اللون بمثابة تذكير مؤثر بالاحترام والمودة المشتركة بين تلك المعاصرات، حيث كانت علاقة الشقيقتين بنور جهان متجذرة في حبهن المشترك لفن التأليف الموسيقي وكتابة القصائد الغنائية والغناء، حيث تشارك الثلاثة شغفاً عميقاً بالموسيقى وعشقاً متبادلاً من الجماهير.