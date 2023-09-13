تشييع الفنانة الراحلة كريمان إلى مثواها الأخير

المصدر: البيان

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شيعت الفنانة الراحلة كريمان إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر بعد أن تم الصلاة عليها بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، حيث رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

وسيطرت على صلاة جنازة الفنانة الراحلة كريمان، حالة كبيرة من الحزن بوجود أسرتها وابنها لتوديعها الوداع الأخير.

وأعلن شيرين نجل الراحلة كريمان وفاة والدته أمس وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله، الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس الشعب سابقا.

ولدت الفنانة الراحلة عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لـ كريمان، في سن الشيخوخة، في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.